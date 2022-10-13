Президент Южной Кореи рассматривает различные варианты сдерживания ядерной угрозы КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель внимательно рассматривает "различные варианты" усиления сдерживания ядерной угрозы, исходящей от КНДР, сообщает "Ренхап".

"В нашей стране и в США существуют различные мнения относительно расширенного сдерживания, поэтому я внимательно их выслушиваю и внимательно рассматриваю различные варианты", - цитирует агентство Юн Сок Еля.

"Я хотел, чтобы вы поняли, что президенту трудно открыто подтвердить или дать четкий ответ по таким вопросам безопасности", - добавил он.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.