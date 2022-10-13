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Дальнее зарубежье 13.10.2022 10:36

Председатели Объединенных комитетов начальников штабов Южной Кореи, США и Японии встретятся в США на следующей неделе

Высшие военные чины Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии проведут трехсторонние переговоры в США на следующей неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи генерал Ким Сын Гюм и его коллеги из США и Японии - генералы Марк Милли и Кодзи Ямадзаки должны встретиться в следующий четверг (по вашингтонскому времени) на трехсторонней встрече.

Отмечается, что заседание было организовано на фоне напряженности, вызванной серией запусков КНДР баллистических ракет.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.

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