Председатели Объединенных комитетов начальников штабов Южной Кореи, США и Японии встретятся в США на следующей неделе

Высшие военные чины Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии проведут трехсторонние переговоры в США на следующей неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи генерал Ким Сын Гюм и его коллеги из США и Японии - генералы Марк Милли и Кодзи Ямадзаки должны встретиться в следующий четверг (по вашингтонскому времени) на трехсторонней встрече.

Отмечается, что заседание было организовано на фоне напряженности, вызванной серией запусков КНДР баллистических ракет.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.