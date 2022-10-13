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Регион 13.10.2022 10:08

Эрдоган: Турция видит своей целью скорейшее урегулирование украинского кризиса

Турция призывает к дипломатическому решению украинского кризиса и продолжит участвовать в урегулировании этого конфликта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы все испытываем последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителя в войне и нет побежденного в справедливом мире", - сказал он, выступая в четверг на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Эрдоган выразил мнение, что совместные с ООН усилия Анкары по ликвидации негативных последствий войны получили признание всего мира.

"Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными - ощутимые достижения в этом направлении. Наша цель - сохранить набранный темп, несмотря на все трудности на поле, и как можно скорее остановить кровопролитие", - сказал он в связи с этим.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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