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Внешняя политика 13.10.2022 10:10

Азербайджан поддерживает политические реформы в Казахстане – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке политических и социально-экономических реформ, проводимых в Казахстане со стороны президента Касым-Жомарта Токаева.

«Азербайджан поддерживает политические и социально-экономические реформы, проводимые в Казахстане под руководством президента Токаева», - заявил Алиев, выступая в четверг в Астане на пленарном заседании шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, КАЗАХСТАН, РЕФОРМЫ


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