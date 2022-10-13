Азербайджан поддерживает политические реформы в Казахстане – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке политических и социально-экономических реформ, проводимых в Казахстане со стороны президента Касым-Жомарта Токаева.
«Азербайджан поддерживает политические и социально-экономические реформы, проводимые в Казахстане под руководством президента Токаева», - заявил Алиев, выступая в четверг в Астане на пленарном заседании шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Р.Керимов
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