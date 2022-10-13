Токаев предлагает странам СВМДА сосредоточиться на реализации транзитного потенциала

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил членам СВМДА сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала.
"Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Токаев в ходе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг.
Он отметил, что на предстоящее двухлетие казахстанского председательства республика ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
"Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров", - сказал глава Казахстана.
Токаев также предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку.
"Финансовый саммит был инициирован Китайской народной республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация Финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания", - сказал Токаев.
Он отметил, что на пространстве СВМДА - в Шанхае, Дубае и в Астане - успешно работают крупные финансовые центры.
"Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал", - уточнил Токаев.
Алиев: нынешние власти Армении, отказываясь предоставить Баку сведения о массовых захоронениях, ассоциируют себя с преступными лидерами прежних режимов в Ереване
Азербайджан поддерживает политические реформы в Казахстане – Алиев
Азербайджану потребуется около 30 лет и $25 млрд на разминирование территорий - Алиев
Эстонская энергокомпания Sunly привлекла 200 млн евро на ВИЭ-проекты в Прибалтике и Польше
Новак: у Азербайджана и РФ есть темы для обсуждения по транзиту нефти
Бизнес-миссии из ряда регионов РФ посетят Азербайджан до конца 2022г - Мирсаяпов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 623 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Азербайджан обвинил Армению в обстреле инженерной техники на границе
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично