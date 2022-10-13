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СНГ 13.10.2022 10:14

Токаев предлагает странам СВМДА сосредоточиться на реализации транзитного потенциала

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил членам СВМДА сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала.

"Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Токаев в ходе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг.

Он отметил, что на предстоящее двухлетие казахстанского председательства республика ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.

"Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров", - сказал глава Казахстана.

Токаев также предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку.

"Финансовый саммит был инициирован Китайской народной республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация Финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания", - сказал Токаев.

Он отметил, что на пространстве СВМДА - в Шанхае, Дубае и в Астане - успешно работают крупные финансовые центры.

"Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал", - уточнил Токаев.

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