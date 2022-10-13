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ТЭК 13.10.2022 10:21

США сохранили оценку добычи ЖУВ в Азербайджане в 2022-2023гг

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогнозы по объемам добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2022-2023гг, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По оценкам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2022 году составит 0,67 млн б/с (сентябрьский прогноз - 0,67 млн б/с). При этом, добыча в I-ом квартале текущего года составила 0,7 млн б/с, во II-ом - 0,67 млн б/с, в III-ем квартале - 0,66 млн б/с, в IV-ом квартале составит 0,66 млн б/с (0,66 млн б/с).

По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составит 0,64 млн б/с (сентябрьский прогноз - 0,64 млн б/с).

При этом, добыча нефти в I-ом квартале следующего года составит 0,65 млн б/с (сентябрьский прогноз - 0,65 млн б/с), во II-ом - 0,64 млн б/с (0,64 млн б/с), в III-ем - 0,63 млн б/с (0,64 млн б/с), в IV-ом - 0,64 млн б/с (0,65 млн б/с).

По уточненным данным Управления, в 2021 году добыча ЖУВ в Азербайджане составила 0,72 млн б/с.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, США, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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