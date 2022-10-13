Алиев: нынешние власти Армении, отказываясь предоставить Баку сведения о массовых захоронениях, ассоциируют себя с преступными лидерами прежних режимов в Ереване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нынешнее руководство Армении, отказываясь предоставить Баку информацию о местонахождении массовых захоронений и без вести пропавших азербайджанцах времен первой Карабахской войны, ассоциируется себя с преступными лидерами прежних армянских режимов.

«Армения должна предоставить Азербайджану информацию о судьбе без вести пропавших и точном местонахождении массовых захоронений. Мы требуем эту информацию уже почти два года, но правительство Армении отказывается делиться ею с Азербайджаном, тем самым ассоциирует себя с преступными лидерами прежних армянских режимов», - сказал Алиев в четверг в Астане на пленарном заседании VI саммита Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Азербайджанский лидер отметил, что в ходе освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации, были обнаружены массовые захоронения азербайджанцев, убитых армянскими военными в ходе Первой Карабахской войны.

«Армения систематически совершала военные преступления против мирного населения и солдат Азербайджана. Со времен Первой Карабахской войны около 3 900 граждан Азербайджана считаются пропавшими без вести. Большинство из них были подвержены пыткам, убиты и похоронены в братских могилах. В этом году мы обнаружили массовые захоронения в двух освобожденных селах», - сказал Алиев.

Также Алиев отметил, что Армения в ходе 30-летней оккупации Карабаха и Восточного Зангезура уничтожала культурные и религиозные памятники, мечети Азербайджана. «Даже мечети использовались как хлев для содержания животных», - подчеркнул Алиев.

«К сожалению, в течение 30 лет мы не услышали никакого протеста армянского общества против этого вандализма. Напротив, эти разрушения даже поощрялись, а армянские вандалы и военные преступники восхвалялись и героизировались», - добавил президент Азербайджана.

При этом глава государства отметил, что несмотря на разрешение карабахского конфликта, Армения продолжает совершать провокации на границе, последняя из которых была совершена в сентябре текущего года. «Вооруженным силам Азербайджана пришлось прибегнуть к решительным контрдействиям для пресечения армянской военной провокации. Ответственность за все эти провокации ложится на военно-политическое руководство Армении», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде