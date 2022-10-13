Узбекистан предложил сформировать международную переговорную группу по Афганистану под эгидой ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил странам Азии обратиться к Генассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма выполнения обязательств.
"В целях достижения широкого консенсуса по афганским проблемам и принятия практических мер на глобальном уровне предлагаем рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной ассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон", - сказал Мирзиеев, выступая на заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Глава Узбекистана выразил сожаление, что на фоне других острых проблем вопрос афганского урегулирования стал уходить на второй план. При этом он заявил о недопустимости повторения печального опыта прошлого, когда эта страна превратилась в международный террористический хаб.
"Необходимо выработать общие скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана", - подчеркнул Мирзиеев.
Президент Узбекистана выразил обеспокоенность экспансией радикальных идей.
"Используя новые методы пропаганды идеологического воздействия деструктивные силы активно вовлекают молодежь в экстремистские организации. В этой связи нам нужно наладить системное сотрудничество, чтобы уберечь нашу молодежь от радикализма", - сказал узбекский лидер.
Президент Узбекистана находится с двухдневным визитом в Астане для участия в саммитах СВМДА и СНГ.
Алиев: нынешние власти Армении, отказываясь предоставить Баку сведения о массовых захоронениях, ассоциируют себя с преступными лидерами прежних режимов в Ереване
Азербайджан поддерживает политические реформы в Казахстане – Алиев
Азербайджану потребуется около 30 лет и $25 млрд на разминирование территорий - Алиев
Эстонская энергокомпания Sunly привлекла 200 млн евро на ВИЭ-проекты в Прибалтике и Польше
Новак: у Азербайджана и РФ есть темы для обсуждения по транзиту нефти
Бизнес-миссии из ряда регионов РФ посетят Азербайджан до конца 2022г - Мирсаяпов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 623 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Азербайджан обвинил Армению в обстреле инженерной техники на границе
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично