Узбекистан предложил сформировать международную переговорную группу по Афганистану под эгидой ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил странам Азии обратиться к Генассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма выполнения обязательств.

"В целях достижения широкого консенсуса по афганским проблемам и принятия практических мер на глобальном уровне предлагаем рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной ассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон", - сказал Мирзиеев, выступая на заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Глава Узбекистана выразил сожаление, что на фоне других острых проблем вопрос афганского урегулирования стал уходить на второй план. При этом он заявил о недопустимости повторения печального опыта прошлого, когда эта страна превратилась в международный террористический хаб.

"Необходимо выработать общие скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана", - подчеркнул Мирзиеев.

Президент Узбекистана выразил обеспокоенность экспансией радикальных идей.

"Используя новые методы пропаганды идеологического воздействия деструктивные силы активно вовлекают молодежь в экстремистские организации. В этой связи нам нужно наладить системное сотрудничество, чтобы уберечь нашу молодежь от радикализма", - сказал узбекский лидер.

Президент Узбекистана находится с двухдневным визитом в Астане для участия в саммитах СВМДА и СНГ.