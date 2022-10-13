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13.10.2022 10:49

Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT

Делегация Kapital Bank посетила Амстердам, чтобы присутствовать на крупнейшем международном финансовом форуме Sibos 2022, который проходил с 10 по 13 октября. В рамках поездки Sibos заместитель председателя правления, главный директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейнал принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT.

На собрании SWIFT, проходившем с участием координаторов из разных стран, были обсуждены вопросы повестки дня и будущие проекты в области международных платежей. Участники мероприятия поделились опытом внедрения SWIFT на локальных рынках, высказали мнения по техническим и операционным вопросам. Выступая на встрече, Нахид Зейнал проинформировал своих международных коллег о деятельности SWIFT в Азербайджане, а также об успешно реализованных проектах и ​​инновациях в сфере платежей в стране.

SWIFT — это международная система передачи данных и осуществления платежей между банками. Национальные группы пользователей SWIFT действуют для определения бизнес-возможностей системы. Главный директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейнал возглавляет группу пользователей SWIFT по Азербайджану с 2017 года.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 112 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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