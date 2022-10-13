Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!

Мобильный оператор «Nar» предоставляет своим абонентам возможность пользоваться мобильными приложениями, направленными на саморазвитие, со скидкой в 70%. Изучающие английский язык с нуля, а также желающие улучшить свои языковые навыки, могут воспользоваться «FluentWorlds» всего за 5 манатов в месяц и «Lingokids» за 7,70 манатов. Более того, абоненты «Nar» могут бесплатно пользоваться и тестировать оба приложения в течение 1 месяца.
Эти приложения предназначены как для детей, так и для взрослых. «FluentWorlds» — первое приложение для изучения языков, которое помогает пользователям изучать английский язык через реальные ситуации, разговоры и сценарии в 3D. А «Lingokids» помогает выучить английский через веселые игры, а также улучшить коммуникативные навыки и развить творческое мышление детей.
Для того, чтобы получить дополнительную информацию о том, как воспользоваться скидкой, предлагаемой «Nar», вы можете перейти на страницу nar.az/fluentworlds и nar.az/lingokids. Без скидки от «Nar», ежемесячная абонентская плата для «FluentWorlds» составляет 16,99 манат, а для «LingoKids» — 25,50 манат. Скачать приложение можно на «App Store» и «Play Store».
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается своей стратегии клиентоориентированности и предоставляет превосходный сервис по доступной цене.
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