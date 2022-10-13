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Финансы 13.10.2022 10:51

Машиностроительный завод им. Б.Сардарова снизил уставный капитал на 44%

ООО «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова» объявило о снижении уставного капитала.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно объявлению общества, его уставный капитал снизился на 8 млн 962,298 тыс. манатов (44,2%) - до 7 млн 98,702 тыс. манатов.

При этом она не указывает причины снижения уставного капитала.

«В связи со снижением уставного капитала кредиторы могут предъявить свои требования в месячный срок по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, шоссе Бинагади, дом 53», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, ООО «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова» в августе 2022 года был приватизирован посредством электронного аукциона. Полезная площадь предприятия составляет 58,472 тыс. кв. метров, общая -117,787 тыс. кв. метров.

Б.Рустамбеков

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