Бизнес-миссии из ряда регионов РФ посетят Азербайджан до конца 2022г - Мирсаяпов

Бизнес-миссии из ряда регионов России посетят Азербайджан до конца 2022 года, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.
«12 октября Азербайджан прибыла бизнес-миссия предприятий агропромышленного комплекса России. 17 октября ожидаем встречи с предприятиями Чувашской Республики, 3 ноября – с предприятиями Нижегородской области», - сказал Мирсаяпов.
По его словам, также прорабатываются вопросы по организации бизнес-миссий из Новгородской и Калининградской областей, Республики Дагестана, Алтайского края, Омской и Калужской областей.
Мирсаяпов подчеркнул, что до конца 2022 года торгпредство планирует провести мероприятия в режиме видеоконференцсвязи для компаний Республики Алтай, Кировской области, Хабаровского края. «Как правило, такие мероприятия являются первым шагом к организации очных визитов российских предпринимателей в Азербайджан», - добавил он.
Х.Насирзаде
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