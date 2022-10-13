Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 87.27 -2.08 Brent 92.45 -1.84

Регион 13.10.2022 14:46

Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Турция сегодня является самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме. В соответствии с вашими заявками мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы "Турецкий поток", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Путин добавил: "Хотя и его, как мы слышали, тоже пытались взорвать, но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az