Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Турция сегодня является самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме. В соответствии с вашими заявками мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы "Турецкий поток", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Путин добавил: "Хотя и его, как мы слышали, тоже пытались взорвать, но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает".