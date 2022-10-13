У Кыргызстана нет противоречий с ОДКБ и нет заговора против России и Таджикистана

Организация Договора о коллективной безопасности дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности Кыргызстана, заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.
"Учения отменены временно. Мы их перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны", - заявил Иманкулов во время круглого стола "Сотрудничество стран Центральной Азии в обеспечении безопасности в регионе и роль ОДКБ", прошедшего 12 октября.
"У Кыргызстана нет заговора против России и Таджикистана", - подчеркнул Иманкулов, слова которого приводит пресс-служба киргизского правительства.
По его словам, в соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть республику с членами ОДКБ. "Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий", - сказал Иманкулов.
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