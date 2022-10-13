Песков: турецкая сторона с заинтересованностью отреагировала на предложение Путина о создании газового хаба в Турции

Анкара заинтересовалась предложением о создании в Турции газового хаба, и президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поручили оперативно проработать этот вопрос, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Турецкая сторона проявила достаточно заинтересованную реакцию на эту инициативу президента Путина, и президенты поручили весьма оперативно проработать этот вопрос", - сказал он "Интерфаксу" по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Астане.