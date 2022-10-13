Почти 20 сирийских военных погибли из-за взрыва бомбы близ Дамаска

Взрыв бомбы близ Дамаска привел к гибели 18 сирийских военнослужащих, еще 27 получили ранения, передает в четверг агентство САНА. Сирийские власти назвали произошедшее терактом. По данным агентства, бомбу установили на автобус, на котором ехали военнослужащие.

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