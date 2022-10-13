Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 87.27 -2.08 Brent 92.45 -1.84

Дальнее зарубежье 13.10.2022 15:34

Почти 20 сирийских военных погибли из-за взрыва бомбы близ Дамаска

Взрыв бомбы близ Дамаска привел к гибели 18 сирийских военнослужащих, еще 27 получили ранения, передает в четверг агентство САНА.

Сирийские власти назвали произошедшее терактом. По данным агентства, бомбу установили на автобус, на котором ехали военнослужащие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Беларусь отправит до 200 военных в Сирию для оказания гуманитарной помощи Российские военные помогают поддерживать стабильность в Карабахе - Путин Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - Минобороны Турция перебросила военную технику на границу с Сирией Турецкая авиация отвечает нанесла удары по Идлибу, после гибели там четырех турецких военных - Эрдоган Тысячи американских военных из ЧВК воюют в Сирии - Асад

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az