Минздрав направит свыше 3,6 млн манатов на капремонт и оснащение роддома в Сальянее

Министерство здравоохранения Азербайджана направит свыше 3,6 млн манатов на капитальный ремонт родильного дома и детской больницы при Центральной больнице Сальянского района и их оснащение медицинским оборудованием (закупка и установка). Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Минздрав подписал ООО «Azmedtech». Стоимость договора - 3 млн 618 тыс. 224,68 манатов. Н.Аббасова

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