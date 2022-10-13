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Здравоохранение 13.10.2022 15:55

Минздрав направит свыше 3,6 млн манатов на капремонт и оснащение роддома в Сальянее

Министерство здравоохранения Азербайджана направит свыше 3,6 млн манатов на капитальный ремонт родильного дома и детской больницы при Центральной больнице Сальянского района и их оснащение медицинским оборудованием (закупка и установка).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Минздрав подписал ООО «Azmedtech».

Стоимость договора - 3 млн 618 тыс. 224,68 манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕГИОНЫ, БОЛЬНИЦА, КАПРЕМОНТ

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