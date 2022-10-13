Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 87.27 -2.08 Brent 92.45 -1.84

Здравоохранение 13.10.2022 15:58

В бакинском поселке Бадамдар построят больницу почти за 3,5 млн манатов

Министерство здравоохранения Азербайджана привлекло ООО «AVANT-GARDE PHARMA» к работам по строительству больницы в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку и ее оснащение медицинским оборудованием.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией подписан контракт, стоимость которого составляет 3 млн 453 тыс. 419,86 манат.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАКУ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, БОЛЬНИЦА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az