В бакинском поселке Бадамдар построят больницу почти за 3,5 млн манатов

Министерство здравоохранения Азербайджана привлекло ООО «AVANT-GARDE PHARMA» к работам по строительству больницы в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку и ее оснащение медицинским оборудованием. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией подписан контракт, стоимость которого составляет 3 млн 453 тыс. 419,86 манат. Р.Керимов

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