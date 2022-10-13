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Здравоохранение 13.10.2022 16:04

Минздрав направит на строительство Центральной больницы Самуха около 4,8 млн манатов

Министерство здравоохранения Азербайджана направит около 4,8 млн манатов на строительство Центральной больницы Самуха.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с ООО «Azmedtech» подписан соответствующий контракт.

Согласно контракту «Azmedtech» построит и оснастит больницу необходимым медицинским оборудованием.

Сумма контракта – 4 млн 782,387 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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