Brent подорожала до $92,8 за баррель

Цены на нефть начали умеренно расти в ходе торгов в четверг, восстанавливаются после снижения на протяжении трех предыдущих сессий.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:06 повысились на $0,38 (0,41%) - до $92,83 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,28 (0,32%) - до $87,55 за баррель.

В среду Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,3%, обе марки завершили в минусе третью сессию подряд.