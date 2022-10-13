Токаев: Казахстан считает Азербайджан своим союзником и стратегическим партнером

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обсудили в четверг на встрече в Астане вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение пресс-службы казахстанского президента, Токаев на встрече подчеркнул, что итоги его недавнего визита в Баку «открыли новую страницу казахско-азербайджанских отношений».

«Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии», - заявил он.

В ходе встречи лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам двух стран даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей.

«Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого «Срединного коридора». Мы заинтересованы продолжать этот формат работы», – заявил Токаев.

Главы государств высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана. «Мы говорили о том, чтобы улицу имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева перевести в другое место. Считаю, что у нас в столице есть более достойное место. Такое место было найдено, я его одобрил. Далее – это вопрос времени», – сказал президент Казахстана.

Алиев, в свою очередь, поблагодарил Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа. «Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны. В первую очередь хотел бы Вас поблагодарить за бережнее отношение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. И с момента вашего визита, я думаю, у нас есть хорошие достижения и результаты», - добавил азербайджанский лидер.

Встреча прошла на «полях» шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Р.Керимов