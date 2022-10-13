Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 87.27 -2.08 Brent 92.45 -1.84

Дальнее зарубежье 13.10.2022 16:50

МВД Финляндии запросило 139 млн евро на строительство забора на границе с РФ в 2023г

Министерство внутренних дел Финляндии направило запрос на выделение 139 млн евро в будущем году для строительства частичного ограждения границы с Россией.

"Финансирование предназначено для сооружения более масштабного ограждения после завершения пилотного проекта. Помимо самого ограждения, за счет этих средств будут построены дорожные пути, осуществлена технология контроля, будут выкуплены земли под строительство", - сообщила в четверг глава МВД Криста Микконен (Krista Mikkonen).

На пилотный проект в дополнительном бюджете этого года выделят 6 млн евро, они пойдут на ограждения на юго-востоке страны, где движение через границу наиболее оживленное.

3 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) поддержала предложение департамента погранохраны о строительстве ограждения на восточной границе, заявив о желании заручиться широкой поддержкой политических сил, в том числе оппозиционных, в вопросе финансирования стройки. С этой целью премьер назначила на 18 октября совещание лидеров всех парламентских партий.

Пограничная служба предложила построить ограждение в наиболее важных точках границы с Россией, прежде всего вблизи пограничных переходов.

Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1300 километров. По данным пограничной службы, длина ограждения составит 260 км.

"Это будет не быстрый процесс, потребуется несколько лет. Вот почему важно единогласное решение", - заявила Марин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az