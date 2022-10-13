МВД Финляндии запросило 139 млн евро на строительство забора на границе с РФ в 2023г

Министерство внутренних дел Финляндии направило запрос на выделение 139 млн евро в будущем году для строительства частичного ограждения границы с Россией.

"Финансирование предназначено для сооружения более масштабного ограждения после завершения пилотного проекта. Помимо самого ограждения, за счет этих средств будут построены дорожные пути, осуществлена технология контроля, будут выкуплены земли под строительство", - сообщила в четверг глава МВД Криста Микконен (Krista Mikkonen).

На пилотный проект в дополнительном бюджете этого года выделят 6 млн евро, они пойдут на ограждения на юго-востоке страны, где движение через границу наиболее оживленное.

3 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) поддержала предложение департамента погранохраны о строительстве ограждения на восточной границе, заявив о желании заручиться широкой поддержкой политических сил, в том числе оппозиционных, в вопросе финансирования стройки. С этой целью премьер назначила на 18 октября совещание лидеров всех парламентских партий.

Пограничная служба предложила построить ограждение в наиболее важных точках границы с Россией, прежде всего вблизи пограничных переходов.

Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1300 километров. По данным пограничной службы, длина ограждения составит 260 км.

"Это будет не быстрый процесс, потребуется несколько лет. Вот почему важно единогласное решение", - заявила Марин.