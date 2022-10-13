Власти Азербайджана направят 3 млн манатов на капремонт Иреванского театра

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана привлекла ООО «Era Construction» для завершения капитальных восстановительных работ в здании Иреванского государственного азербайджанского драматического театра (в Бинагадинском районе города Баку).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 3 млн 88,102 тыс. манатов.

Х.Насирзаде