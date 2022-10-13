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Здравоохранение 13.10.2022 16:43

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 81 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 427, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 68 случаях. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 19,1%.

Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 931 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 998 человек (+ 48 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 498 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 443 теста на коронавирус против 2 тыс. 518 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 282 тыс. 773 теста на COVID-19.

P.Керимов

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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