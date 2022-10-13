В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 81 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 427, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 68 случаях. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 19,1%.

Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 931 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 998 человек (+ 48 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 498 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 443 теста на коронавирус против 2 тыс. 518 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 282 тыс. 773 теста на COVID-19.

P.Керимов