Президент Ирана обвинил США в попытке дестабилизации ситуации в его стране

Президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг заявил, что Вашингтон проводит политику, направленную на дестабилизацию исламской республики, сообщает Associated Press.

"Иранский народ смог свести политику санкций и максимального давления со стороны США до унизительного провала", - сказал Раиси.

"И теперь, после провала Америки в милитаризации и санкциях, Вашингтон и его союзники прибегли к неудавшейся политике дестабилизации", - добавил он.

При этом, сам Раиси не стал напрямую упоминать проходящие в стране в последние недели протесты.

Однако агентство Associated Press в свою очередь напоминает, что накануне протестные акции в Иране активизировались, они прошли как минимум в 19 городах Ирана.

В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.