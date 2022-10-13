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Дальнее зарубежье 13.10.2022 19:05

Число первичных заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и составило 228 тыс. человек, сообщило министерство труда США.

Это максимальный показатель за последние полтора месяца.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 225 тыс., согласно данным Trading Economics.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось на 5 тыс. - до 211,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 октября, поднялось на 3 тыс. и достигло 1,368 млн по сравнению с пересмотренными 1,365 млн в предшествующую неделю.

Эксперты в среднем прогнозировали прирост на 4 тыс.

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