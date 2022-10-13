Китай в январе-сентябре увеличил потребление электроэнергии на 4%

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось за три квартала на 4% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 6,49 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.
При этом спрос на электричество со стороны населения подскочил на 13,5%.
В сентябре общее потребление электроэнергии в стране выросло на 0,9% и составило 709,2 млрд кВт.ч, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".
Как сообщалось, по итогам 2021 года спрос на электроэнергию в стране повысился на 10,3% - до 8,31 трлн кВт.ч.
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