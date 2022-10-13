Отстыковка корабля Crew Dragon-4 перенесена на пятницу из-за непогоды в районе приводнения - NASA

Отстыковка пилотируемого космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту от Международной космической станции (МКС) перенесена с четверга на пятницу из-за сильных ветров в районе приводнения, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX отказываются от отправки миссии Crew-4 с Международной космической станции 13 октября из-за прогнозируемых сильных ветров в районе приводнения (...) Следующая возможность для отстыковки намечена на дату не ранее 14 октября, 11:35 по времени Восточного побережья США (17:35 МСК)", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

Ранее планировалось, что корабль отстыкуется от станции в четверг, в 10:05 по времени Восточного времени США, и приводнится у берегов штата Флорида в 17:37 (14 октября, в 01:37).

Новая дата приводнения корабля в Атлантике у берегов штата Флорида в сообщении не указывается.

На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 прибыл на станцию 28 апреля. Таким образом, экипаж миссии провёл на борту станции пять с половиной месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.