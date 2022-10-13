ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле в четверг своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

"13 октября с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Истису Басаркечарского района, используя стрелковое оружие различного калибра, периодически обстреливали позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.





В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Х.Насирзаде