ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле в четверг своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
"13 октября с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Истису Басаркечарского района, используя стрелковое оружие различного калибра, периодически обстреливали позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".
Х.Насирзаде
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