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Внешняя политика 13.10.2022 19:01

Баку верит в прогресс нормализации отношений с Ереваном, если Армения проявит политическую волю - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Астану провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В ходе встречи Раиси выразив удовлетворение уровнем торгово-экономических отношений между двумя странами, отметил, что Иран имеет серьезное намерение всесторонне развивать сотрудничество с Азербайджаном.


Алиев отметил, что Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению мира и безопасности на Каспийском море и в регионе Южного Кавказа.


Кроме того азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку предложил подписать мирный договор с Ереваном на основе выдвинутых им 5 принципов. Глава государства отметил, что верит в возможность достижения прогресса в этом направлении, если Армения проявит политическую волю.


На встрече было также отмечено, что открытие Агбандского моста между Ираном и Азербайджаном имеет как символическое, так и большое практическое значение.


В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ВСТРЕЧА


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