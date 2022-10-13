Баку верит в прогресс нормализации отношений с Ереваном, если Армения проявит политическую волю - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Астану провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает сайт азербайджанского лидера.
В ходе встречи Раиси выразив удовлетворение уровнем торгово-экономических отношений между двумя странами, отметил, что Иран имеет серьезное намерение всесторонне развивать сотрудничество с Азербайджаном.
Алиев отметил, что Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению мира и безопасности на Каспийском море и в регионе Южного Кавказа.
Кроме того азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку предложил подписать мирный договор с Ереваном на основе выдвинутых им 5 принципов. Глава государства отметил, что верит в возможность достижения прогресса в этом направлении, если Армения проявит политическую волю.
На встрече было также отмечено, что открытие Агбандского моста между Ираном и Азербайджаном имеет как символическое, так и большое практическое значение.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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