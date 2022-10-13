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Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 87.27 -2.08 Brent 92.45 -1.84

ТЭК 13.10.2022 19:17

Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent у $92,6 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в четверг, несмотря на данные о резком росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 повысились на $0,17 (0,18%) - до $92,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,17 (0,19%) - до $87,44 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,88 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали гораздо более умеренное повышение запасов - на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в США на минувшей неделе выросли на 2,02 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов и бензина, и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, до 99,6 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,9 млн б/с против 2 млн б/с месяцем ранее. Оценка спроса на нефть в мире в 2023 году была снижена со 101,8 млн б/с до 101,3 млн б/с.

Агентство отмечает, что оценка мирового спроса была скорректирована в связи с ухудшением состояния мировой экономики, а также ростом цен на топливо ввиду принятого плана ОПЕК+ по снижению добычи.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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