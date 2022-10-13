Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 87.27 -2.08 Brent 92.45 -1.84

Дальнее зарубежье 13.10.2022 19:55

НАТО усилит меры по защите жизненно важных объектом инфраструктуры - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что министры обороны альянса договорились принять меры по усиленной защите наиболее значимых объектов инфраструктуры.

"Более того, мы укрепим защиту наших важнейших объектов инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Кроме того, глава альянса отметил, что министры, в частности, обсудили вопрос защиты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАЩИТА


Похожие новости


Грузия не стремится к размещению в республике военной инфраструктуры НАТО - Абашидзе Россия адекватно отреагирует на приближение инфраструктуры НАТО к своим границам - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az