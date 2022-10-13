НАТО усилит меры по защите жизненно важных объектом инфраструктуры - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что министры обороны альянса договорились принять меры по усиленной защите наиболее значимых объектов инфраструктуры.

"Более того, мы укрепим защиту наших важнейших объектов инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Кроме того, глава альянса отметил, что министры, в частности, обсудили вопрос защиты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.