Столтенберг обещает поставить Украине оборудование для подавления беспилотников

НАТО в скором времени поставит Украине системы подавления работы военных беспилотников, заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг после переговоров министров обороны стран альянса.

"Мы предоставляем топливо, зимнее обмундирование и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины. Также НАТО вскоре передаст Украине средства против беспилотников", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он заверил, что поставки "сотен поставщиков помех для беспилотников" позволят Украине защитить свою важнейшую инфраструктуру.

Также он заявил, что в долгосрочной перспективе альянс поможет Украине перейти с образцов вооружения разработки СССР на современное оружие.