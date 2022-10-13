Столтенберг обещает поставить Украине оборудование для подавления беспилотников

НАТО в скором времени поставит Украине системы подавления работы военных беспилотников, заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг после переговоров министров обороны стран альянса.
"Мы предоставляем топливо, зимнее обмундирование и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины. Также НАТО вскоре передаст Украине средства против беспилотников", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Он заверил, что поставки "сотен поставщиков помех для беспилотников" позволят Украине защитить свою важнейшую инфраструктуру.
Также он заявил, что в долгосрочной перспективе альянс поможет Украине перейти с образцов вооружения разработки СССР на современное оружие.
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