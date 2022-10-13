НАТО будет внимательно следить за учениями РВСН РФ - Столтенберг

Североатлантический альянс будет внимательно следить за предстоящими в РФ учениями РВСН, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"У союзников по НАТО очень хорошая служба разведки. Мы следили за российскими ядерными силами на протяжении десятков лет, и, разумеется, мы продолжим пристально следить за ними. Также мы будем сохранять бдительность, в том числе и сейчас, когда в РФ начинают новые учения", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны альянса.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о командно-штабном учении в Марий Эл со стратегическими комплексами "Ярс".
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в Республике Марий Эл проводится командно-штабное учение с Йошкар-Олинским ракетным соединением", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
По словам военных, в учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.
Российские военные заявляли, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. Официально сообщалось, что "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.
Азербайджан и Катар провели 3-й раунд межмидовских консультаций
В ООН положительно воспринимают переговоры Эрдогана с Путиным по продлению зерновой сделки
Баку верит в прогресс нормализации отношений с Ереваном, если Армения проявит политическую волю - Алиев
Европейские акции выросли после данных об инфляции в США
Китай в январе-сентябре увеличил потребление электроэнергии на 4%
Ограничение цен на газ должно сопровождаться сокращением спроса - Еврокомиссия
Отстыковка корабля Crew Dragon-4 перенесена на пятницу из-за непогоды в районе приводнения - NASA
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%
Власти Азербайджана направят 3 млн манатов на капремонт Иреванского театра
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично