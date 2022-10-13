НАТО будет внимательно следить за учениями РВСН РФ - Столтенберг

Североатлантический альянс будет внимательно следить за предстоящими в РФ учениями РВСН, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У союзников по НАТО очень хорошая служба разведки. Мы следили за российскими ядерными силами на протяжении десятков лет, и, разумеется, мы продолжим пристально следить за ними. Также мы будем сохранять бдительность, в том числе и сейчас, когда в РФ начинают новые учения", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны альянса.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о командно-штабном учении в Марий Эл со стратегическими комплексами "Ярс".

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в Республике Марий Эл проводится командно-штабное учение с Йошкар-Олинским ракетным соединением", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, в учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

Российские военные заявляли, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. Официально сообщалось, что "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.