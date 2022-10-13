Ограничение цен на газ должно сопровождаться сокращением спроса - Еврокомиссия

Действия по ограничению цен на газ должны быть увязаны c сокращением спроса, считают в Европейской комиссии (ЕК).
"Любые действия по фиксации цен могут осуществляться только параллельно с мерами, направленными на сокращение спроса. Потому что, если вы вмешиваетесь в цены, чтобы они не были слишком высокими, дает себя почувствовать эффект роста спроса на энергию", - заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.
Он отвечал на вопрос, почему накануне после неформального Совета ЕС по энергетике в Праге член Еврокомиссии Кадри Симсон, говоря о предстоящем на следующей неделе новом предложении ЕК по мерам против энергетического кризиса, сообщила о перспективе дальнейшего сокращения спроса на газ выше 15%, уже согласованных государствами-членами.
"Мы предпочитаем действовать двояким образом. То есть, мы просим государства-члены, если они вмешиваются в цены, так же действовать и по части спроса. Если снижать только цены, не предпринимая действий со стороны спроса, то получим слишком высокий спрос и сильную напряженность в том, что касается поиска поставщиков и количеств газа, которые понадобится найти", - объяснил пресс-секретарь.
По его словам, речь о том, "чтобы найти правильное равновесие". И это, отметил он, имела в виду еврокомиссар Симсон, выступая на пресс-конференции в Праге 12 октября.
Макфи добавил, что в настоящее время ранее предложенные Еврокомиссией государствам-членам 15% представляются достаточными. "Но, если понадобится снова действовать на уровне цен, придется думать о других целях по сокращению спроса", - резюмировал представитель ЕК.
Накануне в Праге член ЕК по энергетике Симсон заявила, что цены на газ очень высоки, и, хотя уже были приняты беспрецедентные меры против кризисной ситуации, необходимо принимать последующие меры.
"Мы должны сделать еще больше, чтобы противостоять вызову этого кризиса. Цены очень высоки, это подрывает устойчивость. Вот почему 18 октября Еврокомиссия предложит комплекс мер. И они не будут последними", - сказала еврокомиссар.
Она сообщила, что в это предложение войдут "меры по уменьшению цен и усилению безопасности энергоснабжения, такие как дальнейшее сокращение спроса на газ, согласованные действия по ограничению цен на газ и электричество и совместные закупки газа".
Азербайджан и Катар провели 3-й раунд межмидовских консультаций
В ООН положительно воспринимают переговоры Эрдогана с Путиным по продлению зерновой сделки
Баку верит в прогресс нормализации отношений с Ереваном, если Армения проявит политическую волю - Алиев
Отстыковка корабля Crew Dragon-4 перенесена на пятницу из-за непогоды в районе приводнения - NASA
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%
Власти Азербайджана направят 3 млн манатов на капремонт Иреванского театра
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Шеф Пентагона призвал быстрее завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично