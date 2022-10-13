Ограничение цен на газ должно сопровождаться сокращением спроса - Еврокомиссия

Действия по ограничению цен на газ должны быть увязаны c сокращением спроса, считают в Европейской комиссии (ЕК).

"Любые действия по фиксации цен могут осуществляться только параллельно с мерами, направленными на сокращение спроса. Потому что, если вы вмешиваетесь в цены, чтобы они не были слишком высокими, дает себя почувствовать эффект роста спроса на энергию", - заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Он отвечал на вопрос, почему накануне после неформального Совета ЕС по энергетике в Праге член Еврокомиссии Кадри Симсон, говоря о предстоящем на следующей неделе новом предложении ЕК по мерам против энергетического кризиса, сообщила о перспективе дальнейшего сокращения спроса на газ выше 15%, уже согласованных государствами-членами.

"Мы предпочитаем действовать двояким образом. То есть, мы просим государства-члены, если они вмешиваются в цены, так же действовать и по части спроса. Если снижать только цены, не предпринимая действий со стороны спроса, то получим слишком высокий спрос и сильную напряженность в том, что касается поиска поставщиков и количеств газа, которые понадобится найти", - объяснил пресс-секретарь.

По его словам, речь о том, "чтобы найти правильное равновесие". И это, отметил он, имела в виду еврокомиссар Симсон, выступая на пресс-конференции в Праге 12 октября.

Макфи добавил, что в настоящее время ранее предложенные Еврокомиссией государствам-членам 15% представляются достаточными. "Но, если понадобится снова действовать на уровне цен, придется думать о других целях по сокращению спроса", - резюмировал представитель ЕК.

Накануне в Праге член ЕК по энергетике Симсон заявила, что цены на газ очень высоки, и, хотя уже были приняты беспрецедентные меры против кризисной ситуации, необходимо принимать последующие меры.

"Мы должны сделать еще больше, чтобы противостоять вызову этого кризиса. Цены очень высоки, это подрывает устойчивость. Вот почему 18 октября Еврокомиссия предложит комплекс мер. И они не будут последними", - сказала еврокомиссар.

Она сообщила, что в это предложение войдут "меры по уменьшению цен и усилению безопасности энергоснабжения, такие как дальнейшее сокращение спроса на газ, согласованные действия по ограничению цен на газ и электричество и совместные закупки газа".