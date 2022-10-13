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Дальнее зарубежье 13.10.2022 20:09

Иракский парламент выбрал Латифу Рашида президентом Ирака

Латиф Рашид в четверг стал президентом Ирака по итогам голосования в парламенте, что стало началом формирования иракского правительства - спустя год после парламентских выборов в стране, сообщает Rudaw.

Рашид обошел своего оппонента, бывшего президента Ирака Бархама Салеха на 63 голоса. Всего за Рашида проголосовали 162 депутата.

Ожидается, что Мухаммед ас-Судани, претендующий на пост нового премьер-министра, сформирует правительство за 30 дней.

Ранее Рашид занимал пост министра водных ресурсов Ирака, а также был представителем партии "Патриотический союз Курдистана".

Протесты против коррупции в Ираке стали причиной досрочного проведения парламентских выборов в стране в октябре 2021 года. Однако избранные парламентарии не могли сформировать правительство из-за разногласий между политическими блоками по поводу механизмов его формирования.

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Тэги: ИРАК, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАНИЕ


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