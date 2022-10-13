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Дальнее зарубежье 13.10.2022 21:07

НАТО не несет угрозы для России - глава Пентагона

НАТО не ищет конфликта с РФ и не является для нее угрозой, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.

"НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

При этом он заверил, что НАТО будет защищать "каждый дюйм" своей территории. Он подчеркнул приверженность США этой задаче и статье 5 устава НАТО.

Согласно этой статье, члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы использовать любые меры по защите партнера, в том числе применить силу.

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Тэги: США, НАТО, РОССИЯ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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