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Дальнее зарубежье 13.10.2022 21:29

Шеф Пентагона призвал быстрее завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг призвал страны-члены НАТО быстрее ратифицировать документы по вступлению Финляндии и Швеции в альянс.

"Я призываю всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее, чтобы мы смогли принять наших демократических партнеров в альянс", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы о их присоединении к блоку.

Вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Пока не сделали это, как сообщалось, только Турция и Венгрия. При этом в Анкаре предупреждали, что не ратифицируют вступление Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти скандинавские страны не выполнят ряд турецких требований.

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Тэги: США, НАТО, СКАНДИНАВИЯ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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