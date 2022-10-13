Европейские акции выросли после данных об инфляции в США

Европейские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, несмотря на данные о более высокой, чем ожидалось, сентябрьской инфляции в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 вырос на 0,85%, до 389,15 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,35%, германский DAX - на 1,51%, французский CAC 40 - на 1,04%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,56% и 1,21% соответственно.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

После публикации данных аналитики Barclays подняли прогноз процентной ставки Федеральной резервной системы. Теперь они ожидают ее повышения на 75 базисных пунктов по итогам двух последующих заседаний (в ноябре и декабре), в то время как ранее они предполагали увеличение на 50 б.п.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания ФРС.

Руководителей Федрезерва больше беспокоит риск неприемлемо высокой инфляции, чем чрезмерное повышение ставок, свидетельствует протокол. Федрезерв на этом заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов - до 3-3,25% годовых. Решение было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

Тем временем в четверг стало известно, что потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на рекордные 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Акции easyJet Plc подорожали на 2,7%. Британская бюджетная авиакомпания рассчитывает, что её доналоговый убыток по итогам 2022 фингода сократился до 170-190 млн фунтов стерлингов с 1,14 млрд фунтов годом ранее.

Котировки бумаг Banca Monte dei Paschi di Siena SpA рухнули на 33%. Итальянский банк планирует продать 1,25 млрд новых акций для привлечения капитала в размере 2,5 млрд евро. Как говорится в сообщении банка, он проведет допэмиссию по цене 2 евро за акцию. Всего на каждые 3 акции в обращении будет выпущено по 374 новых бумаг.

Капитализация Equinor ASA выросла на 1,9% на новости, что норвежская компания добыла первую партию нефти на новой платформе на месторождении Peregrino в Бразилии.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции шведской энергетической компании Orron Energy AB и британского онлайн-ритейлера THG PLC, которые подорожали более чем на 11%.

Самое резкое снижение в индикаторе зафиксировали бумаги работающей в сфере недвижимости компании Aroundtown SA, упавшие на 7,9% после того, как аналитики Citigroup ухудшили рекомендации для них до "нейтрального" уровня с "покупать".