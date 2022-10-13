В ООН положительно воспринимают переговоры Эрдогана с Путиным по продлению зерновой сделки

ООН приветствует диалог президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным по возможности продления черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает в ноябре, заявил в четверг представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем диалог Эрдогана с Путиным по поводу возможности продления черноморской зерновой сделки после ноября", - сказал Дюжаррик на брифинге.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш только что контактировал с турецкими властями для получения дополнительной информации.

Ранее сообщалось, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс отправится в Москву для обсуждения зерновой сделки 16 октября.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что зерновая сделка оказалась под угрозой из-за большого скопления судов, ожидающих очереди на перевозку украинского зерна.