Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Военные КНДР осуществили запуск очередной баллистической ракеты по направлению к Японскому морю, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Южнокорейские военные не уточнили, какими характеристиками обладала запущенная ракета.
Тем временем, по данным "Рёнхап", группа из примерно 10 северокорейских военных самолетов пролетела в 25 км к северу от воздушной границы КНДР и Южной Кореи в центральной части Корейского полуострова и в 12 км к северу от воздушной границы над Желтым морем.
В ответ южнокорейские военные подняли в воздух самолеты для сопровождения, в том числе истребители-бомбардировщики F-35.
Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.
Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.
Азербайджан и Катар провели 3-й раунд межмидовских консультаций
В ООН положительно воспринимают переговоры Эрдогана с Путиным по продлению зерновой сделки
Баку верит в прогресс нормализации отношений с Ереваном, если Армения проявит политическую волю - Алиев
Европейские акции выросли после данных об инфляции в США
Китай в январе-сентябре увеличил потребление электроэнергии на 4%
Ограничение цен на газ должно сопровождаться сокращением спроса - Еврокомиссия
Отстыковка корабля Crew Dragon-4 перенесена на пятницу из-за непогоды в районе приводнения - NASA
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%
Власти Азербайджана направят 3 млн манатов на капремонт Иреванского театра
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично