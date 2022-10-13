Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Военные КНДР осуществили запуск очередной баллистической ракеты по направлению к Японскому морю, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные не уточнили, какими характеристиками обладала запущенная ракета.

Тем временем, по данным "Рёнхап", группа из примерно 10 северокорейских военных самолетов пролетела в 25 км к северу от воздушной границы КНДР и Южной Кореи в центральной части Корейского полуострова и в 12 км к северу от воздушной границы над Желтым морем.

В ответ южнокорейские военные подняли в воздух самолеты для сопровождения, в том числе истребители-бомбардировщики F-35.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.