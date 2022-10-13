Азербайджан и Катар провели 3-й раунд межмидовских консультаций

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 12-13 октября находился с рабочим визитом в Катаре, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В ходе визита Рзаев провел третий раунд консультаций с министром иностранных дел Катара Солтаном бин Саад Аль-Мурейхи», - подчеркивает МИД.
В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы развития взаимоотношений в политической, экономической, гуманитарной и других областях.
Кроме этого, стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
Barclays ожидает роста ставки ФРС до 5-5,25% в феврале
Equinor добыла первую нефть на новой платформе Peregrino в Бразилии
В Вашингтоне не верят в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти
Отстыковка корабля Crew Dragon-4 перенесена на пятницу из-за непогоды в районе приводнения - NASA
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%
Власти Азербайджана направят 3 млн манатов на капремонт Иреванского театра
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
США исключают возобновление действия СВПД в ближайшее время
Шеф Пентагона призвал быстрее завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично