Азербайджан и Катар провели 3-й раунд межмидовских консультаций

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 12-13 октября находился с рабочим визитом в Катаре, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе визита Рзаев провел третий раунд консультаций с министром иностранных дел Катара Солтаном бин Саад Аль-Мурейхи», - подчеркивает МИД.





В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы развития взаимоотношений в политической, экономической, гуманитарной и других областях.





Кроме этого, стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.





Х.Насирзаде