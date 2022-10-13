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Внешняя политика 13.10.2022 21:41

Азербайджан и Катар провели 3-й раунд межмидовских консультаций

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 12-13 октября находился с рабочим визитом в Катаре, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе визита Рзаев провел третий раунд консультаций с министром иностранных дел Катара Солтаном бин Саад Аль-Мурейхи», - подчеркивает МИД.


В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы развития взаимоотношений в политической, экономической, гуманитарной и других областях.


Кроме этого, стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, КАТАР, КОНСУЛЬТАЦИИ


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