Equinor добыла первую нефть на новой платформе Peregrino в Бразилии

Норвежская Equinor ASA добыла первую партию нефти на новой платформе на месторождении Peregrino в Бразилии, говорится в сообщении компании.

Установка платформы Peregrino C является частью более масштабной программы по модернизации и ремонту на месторождении, нацеленной на ускорение темпов добычи нефти и сокращение выбросов.

Проект добычи нефти на месторождении включает в себя первую фазу, состоящую из FPSO (плавучей установки добычи, хранения и разгрузки) и двух платформ - Peregrino A и Peregrino B, и вторую фазу, состоящую из новой платформы Peregrino C и сопутствующей инфраструктуры.

Вторая фаза позволит продлить жизненный цикл месторождения до 2040 года, говорится в сообщении Equinor. Несмотря на перебои, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к переносу старта проекта на два года, затраты на вторую фазу составили изначально запланированные $3 млрд.

Equinor является оператором месторождения и владеет долей в нем в размере 60%, тогда как оставшиеся 40% принадлежат компании Sinochem.

Акции Equinor на торгах в Осло в четверг дорожают на 1,9%.