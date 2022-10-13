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ТЭК 13.10.2022 23:15

Equinor добыла первую нефть на новой платформе Peregrino в Бразилии

Норвежская Equinor ASA добыла первую партию нефти на новой платформе на месторождении Peregrino в Бразилии, говорится в сообщении компании.

Установка платформы Peregrino C является частью более масштабной программы по модернизации и ремонту на месторождении, нацеленной на ускорение темпов добычи нефти и сокращение выбросов.

Проект добычи нефти на месторождении включает в себя первую фазу, состоящую из FPSO (плавучей установки добычи, хранения и разгрузки) и двух платформ - Peregrino A и Peregrino B, и вторую фазу, состоящую из новой платформы Peregrino C и сопутствующей инфраструктуры.

Вторая фаза позволит продлить жизненный цикл месторождения до 2040 года, говорится в сообщении Equinor. Несмотря на перебои, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к переносу старта проекта на два года, затраты на вторую фазу составили изначально запланированные $3 млрд.

Equinor является оператором месторождения и владеет долей в нем в размере 60%, тогда как оставшиеся 40% принадлежат компании Sinochem.

Акции Equinor на торгах в Осло в четверг дорожают на 1,9%.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, EQUINOR, НЕФТЬ, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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