Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Финансы 13.10.2022 23:37

Barclays ожидает роста ставки ФРС до 5-5,25% в феврале

Аналитики Barclays подняли прогноз процентной ставки Федеральной резервной системы после выхода свежих данных об инфляции в США.

Теперь они ожидают ее повышения на 75 базисных пунктов по итогам двух последующих заседаний (в ноябре и декабре), в то время как ранее они предполагали увеличение на 50 б.п.

Кроме того, по их прогнозу, ставка будет поднята еще на 50 б.п. в феврале (ранее ожидалось повышение на 25 б.п.). В результате, к весне следующего года ее диапазон будет составлять 5-5,25% годовых.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за семь месяцев. Тем не менее, инфляция оказалась выше среднего прогноза аналитиков в 8,1%.

После выхода статданных трейдеры стали оценивать вероятность увеличения базовой ставки ФРС к марту до 5-5,25% годовых или выше в 42,6%, свидетельствуют данные CME FedWatch. В среду такие прогнозы составляли всего 6,1%.

Кроме того, сохранение достаточно высоких темпов инфляции укрепило мнение участников рынка, что на следующем заседании Федрезерв в очередной раз повысит стоимость кредитования на 75 базисных пунктов. Теперь этого ожидают 95,8%. Вероятность подъема еще на 75 б.п. в декабре оценивается в 61,3%, сообщает MarketWatch.

Как сообщалось, Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 б.п. - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СТАВКИ, АНАЛИТИКИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Экономисты все больше уверены в снижении ставки ФРС в сентябре - опрос WSJ В США и Британии растут ставки букмекеров на импичмент Трампа после скандала с ФБР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az