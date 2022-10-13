Barclays ожидает роста ставки ФРС до 5-5,25% в феврале

Аналитики Barclays подняли прогноз процентной ставки Федеральной резервной системы после выхода свежих данных об инфляции в США.
Теперь они ожидают ее повышения на 75 базисных пунктов по итогам двух последующих заседаний (в ноябре и декабре), в то время как ранее они предполагали увеличение на 50 б.п.
Кроме того, по их прогнозу, ставка будет поднята еще на 50 б.п. в феврале (ранее ожидалось повышение на 25 б.п.). В результате, к весне следующего года ее диапазон будет составлять 5-5,25% годовых.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за семь месяцев. Тем не менее, инфляция оказалась выше среднего прогноза аналитиков в 8,1%.
После выхода статданных трейдеры стали оценивать вероятность увеличения базовой ставки ФРС к марту до 5-5,25% годовых или выше в 42,6%, свидетельствуют данные CME FedWatch. В среду такие прогнозы составляли всего 6,1%.
Кроме того, сохранение достаточно высоких темпов инфляции укрепило мнение участников рынка, что на следующем заседании Федрезерв в очередной раз повысит стоимость кредитования на 75 базисных пунктов. Теперь этого ожидают 95,8%. Вероятность подъема еще на 75 б.п. в декабре оценивается в 61,3%, сообщает MarketWatch.
Как сообщалось, Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 б.п. - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года.
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Байрамов на встрече с Лавровым и Мирзояном планирует обсудить мирный договор и др. вопросы
Азербайджан и Катар провели 3-й раунд межмидовских консультаций
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 624 млн - университет Хопкинса
Отстыковка корабля Crew Dragon-4 перенесена на пятницу из-за непогоды в районе приводнения - NASA
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Южная Корея вводит санкции в отношении более 30 физлиц и организаций КНДР в ответ на запуски Пхеньяном баллистических ракет
Саммит СНГ начался со встречи лидеров в узком составе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично