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Дальнее зарубежье 13.10.2022 23:45

США исключают возобновление действия СВПД в ближайшее время

В Вашингтоне не считают возможным достичь в скором времени возращения к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в четверг представитель Совета безопасности США Джон Кирби.

"Не то, чтобы мы не хотим возобновления действия СВПД. Разумеется, хотим. Просто сейчас мы не в том положении, когда мы можем достичь вероятного результата когда-либо в ближайшем будущем", - приводят западные СМИ слова Кирби.

По его словам, на данный момент Иран выдвинул "необоснованные требования, которые не имеют ничего общего с самой сделкой".

Он отметил, что президент США Джо Байден намерен "не позволить Ирану достичь потенциала для производства ядерного оружия". "Президент по-прежнему верит, что дипломатия - лучший способ достичь такого результата", - добавил Кирби.

Кроме того, подчеркнул он, США больше сконцентрированы на том, чтобы "привлечь иранский режим к ответственности за то, что они делают с невинными политическими протестующими".

При этом представитель МИД Ирана Нассер Канани ранее в октябре заявил, что сделку можно восстановить, и участники соглашения ведут работу по этому вопросу.

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