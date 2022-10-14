В странах ЕС заморожено 17,4 млрд евро фондов российского происхождения

Член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Евросоюза в настоящее время заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения.

"Это огромная сумма, - 17,4 млрд евро - но 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали (Европейской) комиссии о полных суммах, которые возможно заморозить", - сказал Рейндерс в четверг на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции.

По его словам, эта тема поднималась на Совете ЕС в связи с обсуждением министрами юстиции, каким образом применять санкции Евросоюза в связи с украинскими событиями.