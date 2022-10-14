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Дальнее зарубежье 14.10.2022 10:10

Южная Корея вводит санкции в отношении более 30 физлиц и организаций КНДР в ответ на запуски Пхеньяном баллистических ракет

Южная Корея приняла односторонние санкции в отношении 15 физлиц и 16 учреждений Северной Кореи в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет, сообщает "Ренхап" со ссылкой на МИД Республики Корея.

"Мы решительно осуждаем последнюю серию ракетных провокаций Северной Кореи беспрецедентной частоты...", - цитирует агентство министерство иностранных дел.

Отмечается, что в санкционный список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также те, кто участвует в закупках материалов для производства оружия массового уничтожения.

Агентство напоминает, что Сеул ввел новые санкции против КНДР впервые почти за пять лет.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САНКЦИИ


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