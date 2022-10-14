Япония выразила протест в связи с запуском ракеты КНДР

Япония заявила протест по дипломатическим каналам Пхеньяну в связи с очередным, уже 27-м с начала года, запуском баллистической ракеты, сообщил глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада.
По его словам, Япония подала протест Северной Корее через свое посольство в Пекине.
Хамада заявил, что действия КНДР "угрожают миру и безопасности Японии и международного сообщества".
Он отметил, что министерство обороны Японии собирает и анализирует информацию о произведенном пуске.
Токио не исключает, что в пятницу Пхеньяном было запущено более одной ракеты, добавил министр.
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