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Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

ТЭК 14.10.2022 09:20

Цены на нефть слабо растут

Цены на нефть незначительно повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители.

Опасения рынка усилились после публикации накануне данных Минтруда США, показавших более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов инфляции. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезервом на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в пятницу составляет $94,6 за баррель, что на $0,03 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,12 (2,3%), до $94,57 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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