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Макроэкономика 14.10.2022 09:19

Манат подешевел к евро, рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 октября ЦБА установил на уровне 1.6629 маната/1EUR (13 октября - 1.6496 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 октября установил на уровне 0.0265 манат/1RUB (13 октября - 0.0261 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 октября ЦБА установил на уровне 0.0916 манат/1TRY (13 октября - 0.0915 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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